Latina, nuovo appuntamento della rassegna @tNicolosi

Latina – “Il Piccolo Principe in arte Totò” di Antonio Grosso è lo spettacolo che andrà in scena nella splendida piazzetta di Via Corridoni 78 a Latina, venerdì 2 settembre, alle ore 20.30, nell’ambito della rassegna @tNicolosi.

Lo spettacolo, ideato e scritto da Antonio Grosso, narra le vicende della vita giovanile di uno dei più grandi attori e maestri della comicità internazionale che Napoli abbia mai partorito: Antonio De Curtis, in arte Totò. Immersi, in un’atmosfera surreale, lo spettacolo narra tutte le vicende e vicissitudini che l’attore partenopeo ha vissuto e dovuto affrontare prima di arrivare al grande successo ed essere riconosciuto a livello nazionale come il vero e proprio “Principe” della Risata.

Durante la rappresentazione assisteremo alla narrazione dei diversi personaggi che l’Artista incontra sul suo cammino, dagli amici, i parenti, il popolo che anima le strade del famoso quartiere de la Sanità dove lui stesso è cresciuto, gli amori e le delusioni, gli artisti che ha conosciuto, gli impresari teatrali ed i commilitoni con cui è partito soldato per servire la patria. Si vuole omaggiare attraverso questo spettacolo, la grandezza del Maestro, in tutte le sue forme, artistiche emozionali e psicologiche, dimostrando che dietro una delle più grandi Maschere del Cinema moderno si nascondeva un animo sensibile che con tenacia, talento, passione ed umiltà è diventato un’icona della Comicità Archetipa, riconosciuta dai più grandi maestri del Novecento italiano.

Tutti i personaggi prendono vita dalle voci dei due interpreti in scena, unici esecutori di tutte le vicende narrate, secondo i canoni della teatralità italiana. Originale perché per la prima volta, si porta in scena, un periodo della vita di Totò, non conosciuta al grande pubblico. Le musiche originali e non, suonate e cantate dal vivo dal maestro “Nando Citarella”.

La rassegna @tNicolosi, manifestazione realizzata grazie alla sinergia tra Teatro Ragazzi, Regione Lazio, ATCL, ATER, Fondazione Roma, Associazione Spazio Culturale Nicolosi e Associazione Lestra, Comitato di Quartiere Nicolosi e l’associazione Terre Pontine Autentiche continua a far rivivere lo storico quartiere di fondazione con la musica, il teatro, la poesia e il ballo. Tutte le informazioni sul portale : www.spazioculturalenicolosi.it.

