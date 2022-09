Macabra scoperta nel Tevere: da un sacco maleodorante spunta una mucca morta

Roma – Macabro ritrovamento nel cuore della Capitale, dove un animale, molto probabilmente una mucca, è stata recuperata dai Vigili del Fuoco nel Tevere, all’altezza del centralissimo ponte Duca D’Aosta. L ‘animale, morto, era chiuso in un sacco di juta e galleggiava a circa cinque metri dalla sponda, incagliato tra le alghe. L’intervento è scattato dopo una segnalazione fatta da alcuni passanti poiché dal sacco proveniva un odore molto forte. Sul posto, oltre ai pompieri, anche gli agenti della Polizia fluviale, i Carabinieri e un veterinario.

