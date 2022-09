Ostia – “Non solo riordino del trasporto pubblico locale ma anche più sicurezza per i cittadini, più decoro, miglioramento della viabilità davanti alla stazione del Lido Centro e migliore condizione di lavoro per gli autisti. Con la delibera approvata ieri in sede di Consiglio Municipale, l’Amministrazione del Municipio X ha dato il definitivo via libera a quello che si annuncia come un cambiamento epocale.

Il trasporto pubblico locale è un servizio indispensabile per i cittadini che ne usufruiscono. La fluidità del movimento e del transito dei mezzi è per questo motivo una caratteristica essenziale perché il TPL possa funzionare al meglio e in sicurezza. È stato un lavoro articolato con varie commissioni dedicate all’argomento. Un lavoro molto importante in quanto oramai erano circa 20 anni che i cittadini e gli autisti dei bus attendevano un riordino del trasporto pubblico.”

Lo ha affermato il Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Mobilità, Leonardo Di Matteo, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi pomeriggio nella sala consiliare di Palazzo del Governatorato.

Particolarmente soddisfatto anche il Presidente del Municipio X Mario Falconi intervenuto all’incontro con la stampa: “Sono molto fiero del lavoro portato a termine da Leonardo Di Matteo, Presidente della Commissione LL.PP e Mobilità. Il progetto partito dalle Commissioni municipali ed elaborato assieme al Dipartimento Mobilità, Sostenibilità e Trasporti e Roma Servizi per la Mobilità di Roma Capitale è straordinario. In questo modo piazzale della Stazione del Lido Centro acquisterà in decoro ed in sicurezza. A vantaggio di tutti, sia dei pendolari che dei turisti che degli autisti dei bus”.

Lo stesso Di Matteo ha illustrato nei dettagli in cosa consiste il progetto con il quale si intende dare un nuovo volto anche all’intera area del Lido Centro, già a partire dal mese di ottobre. “Le fermate Atac delle linee bus 05, 05B, 062 ed il capolinea della C19 (da e verso il cimitero Ostia Antica) saranno spostate da piazzale della stazione del Lido in via delle Vele. In proposito si rende necessaria anche una nuova disciplina dei parcheggi che saranno spostati da via delle Vele in piazzale della Stazione del Lido, nello spazio liberato dalle stesse linee, tra il numero civico 22 ed il 29. Per questo motivo – ha proseguito Di Matteo – si rende altrettanto necessario il ricollocamento dei cassonetti dei rifiuti da via delle Vele alle vie limitrofe. Attualmente in Piazzale della Stazione del Lido le linee bus 05 e 05B, effettuano una fermata in apposito stallo adiacente ai portici per il raggiungimento del capolinea situato in via Mar Rosso e la linea 062 per il raggiungimento del capolinea in Lungomare Amerigo Vespucci.

Nella stessa postazione è situato anche il capolinea della linea C19 e per raggiungere le fermate ed il capolinea adiacente i portici delle linee bus in questione i cittadini dall’uscita della Ferrovia della Roma Lido attraversano con grave pericolo per la loro incolumità, incontrando oltretutto il passaggio delle linee 05, 05B, 062 e C19 nel loro transito per raggiungere la fermata e il capolinea adiacente i portici in Piazzale della Stazione del Lido. Altrettanto importante è il servizio taxi e dall’attuale postazione le auto bianche stazioneranno dinanzi i portici situati alla destra della piazza guardano la stazione. In questo modo sarà anche più agevole la viabilità delle linee bus. Il progetto – ha sottolineato Di Matteo – prevede anche una nuova segnaletica orizzontale e verticale per motocicli e ciclomotori e l’installazione di rastrelliere per biciclette. Sono infatti molti i pendolari che raggiungono il piazzale con le due ruote per poi prendere la metropolitana. E sono numerosi gli autisti delle linee bus che prendono servizio alla stazione di Lido Centro”.

“La nuova disposizione degli spazi consente anche di disporre i mezzi in sosta in modo ordinato, contribuendo al decoro e alla fruibilità della piazza. A completamento del progetto – ha concluso Di Matteo relatore del progetto di riordino – saranno eliminate le due fermate bus in via Cardinal Ginnasi e adiacenti alla stazione di Lido Centro così da migliorare la viabilità dei mezzi e consentire ai cittadini in maniera più veloce l’arrivo alla stazione e dalla stazione stessa l’arrivo più veloce alle proprie abitazioni. Passo dopo passo stiamo migliorando il trasporto pubblico dell’intero Municipio”.

