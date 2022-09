13enne precipita dal balcone: spunta una chat con insulti e minacce

Napoli – Una “storia di bullismo”, nata al di fuori dall’ambito scolastico, emerge dalle indagini sulla morte del 13enne precipitato dal balcone a Gragnano (Napoli). Lo riporta ‘il Mattino’ secondo cui sono al vaglio dei carabinieri gli sms ricevuti dal giovane. “Lo tempestavano di messaggi in una chat segreta. Insulti e minacce di ogni genere, promesse di un imminente incontro per strada. E, soprattutto, inviti ben precisi a farla finita”, riporta ‘il Mattino’ secondo cui sono in via di identificazione gli autori dei messaggi. (Fote: Adnkronos)