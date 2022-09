L’addio al tennis di Serena Williams: “Al mio fianco per decenni, grazie a tutti”

New York – Sette volte vittoriosa agli Australian Open, tre volte Regina di Francia al Roland Garros, altrettante sette volte prima a Wimbledon, sei volte la migliore in casa agli US Open. Serena Williams lascia una carriera, anche se poi risponde a margine dell’ultimo match proprio a Flushing Meadows a New York nelle scorse ore: “Non si sa mai…” sfolgorante di successi. Ma si ferma lì la statunitense più premiata nel tennis mondiale della Wta.

Si è ritirata dal mondo professionistico del tennis con una sconfitta al terzo turno e ha detto addio al sogno di una vita in lacrime. Ha vinto Ajla Tomljanovic di fronte a lei e onorata probabilmente per aver assistito alla storia. 23 volte vincitrice del Gran Slam e sei volte appunto campionessa agli Us Open. Non poteva che chiudere nella sua terra una favola iniziata ben 27 anni fa. ha rimontato nel secondo set in casa ma poi ha perso per 7-5 6-7 (4) 6-1.

41 anni sulla pelle e nel cuore per Serena che poi si è incamminata con calma verso la rete, dopo l’ultimo dritto in partita. L’ultimo lancio di una pallina che ha raccontato la sua storia di campionessa, di leggenda. Da brividi l’addio. Mentre nell’impianto veniva diffusa la canzone “The Best” di Tina Turner, si è rivolta alla folla in lacrime: “Grazie mille, siete stati fantastici. Ci ho provato. Grazie papà, so che mi stai guardando. Grazie mamma”. “Ringrazio tutti quelli che sono qui che sono stati al mio fianco per tanti anni, letteralmente decenni, ma tutto è iniziato con i miei genitori e a loro va tutta la mia gratitudine. – ha proseguito la Williams – E non sarei Serena se non ci fosse Venus, quindi grazie Venus. È stato un viaggio divertente”, ha detto.

