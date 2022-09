Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Un vortice si sta spostando dall’Islanda verso l’ovest britannico e nel primo weekend di settembre segnerà il passo sul Nord Atlantico, approfondendosi e innescando alle basse latitudini mediterranee la risalita di un promontorio dell’anticiclone africano. L’Italia si troverà divisa in due. Le regioni centro-settentrionali saranno coinvolte dal passaggio di due fronti instabili pilotati dalla saccatura atlantica, uno nella giornata di sabato e l’altro in quella di domenica, responsabili di temporali anche di forte intensità su parte delle regioni centrali, seppur alternati a pause più soleggiate. Le regioni più meridionali invece risentiranno della risalita di correnti dal Nord Africa, con tempo più stabile e caldo in decisa intensificazione soprattutto sulle isole maggiori.

METEO SABATO 03 SETTEMBRE. Piogge e temporali sin dalle prime ore della giornata al Nordovest in rapida propagazione a Lombardia, ovest Emilia e Toscana, con fenomeni anche forti e accompagnati da locali grandinate e nubifragi. In giornata rovesci sparsi in arrivo anche su Triveneto, Emilia, Umbria e Marche, mentre graduali schiarite sono attese sulla Val Padana centro-occidentale, in estensione verso est entro sera. Maggiori schiarite sul resto del Centro e al Sud, salvo qualche pioggia in arrivo nel pomeriggio-sera sull’alto Lazio. Temperature in calo al Nord e sull’alto Tirreno, in aumento al Sud e sulle isole. Venti di Scirocco in rinforzo.

METEO DOMENICA 04 SETTEMBRE. Nuovo impulso instabile in arrivo da ovest verso il Centro Italia ma anche verso parte del Sud peninsulare. Piogge e temporali più frequenti e intensi al mattino ancora una volta sulla Toscana, specie costiera, in estensione in giornata a Lazio e zone interne del Centro Italia e di Molise, Puglia centro-settentrionale e Lucania; qualche temporale fin verso l’alta Calabria tirrenica. Entro sera fenomeni in esaurimento sul versante tirrenico con parziali schiarite, insiste una certa instabilità sul medio-basso versante adriatico con qualche rovescio intermittente. Maggiori aperture sulle regioni settentrionali, pur con una certa variabilità diurna in prossimità delle zone alpine e sull’Appennino Emiliano dove non sono esclusi alcuni rovesci. Sole prevalente su isole maggiori, bassa Calabria e Salento con temperature in ulteriore aumento e picchi di 36/38°C sulla Sicilia orientale. Venti moderati meridionali, orientali al Nord.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: giornata molto instabile tra Toscana ed Umbria, con rovesci e temporali localmente anche intensi a partire dai settori costieri verso l’entroterra Toscano, con successivo coinvolgimento di uno spicchio d’Umbria. Andrà meglio sul Lazio, salvo spunti instabili tra viterbese e reatino. Quel che sembra assodato è che tra 3 e 4 Settembre la Toscana e province ad essa limitrofe, vivrà una fase di forte instabilità e/o forte maltempo con localizzati fenomeni a carattere di nubifragio, grandine e forte vento con conseguente rischio idraulico e idrogeologico; presto per i dettagli di cui si parlerà nei prossimi giorni. Restate aggiornati anche con gli Enti di Protezione Civile regionale. Temperature massime in calo su Toscana e parte dell’Umbria. Venti moderati-forti dai quadranti Sud-Sudest. Mare da poco mosso a mosso.

DOMENICA: troppo presto per i dettagli previsionali che ritroveremo nel corso dei prossimi giorni. Sembrerebbe però assodata una fase fortemente instabile o di maltempo tra Toscana, Umbria e zone limitrofe. Attenzione, i fenomeni potrebbero risultare battenti associati a grandine, violenti colpi di vento, alluvioni lampo e smottamenti. Restate aggiornati anche con gli Enti di Protezione Civile. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

Primo settembre instabile tra notte e mattino, con possibilità di locali temporali lungo le coste di Toscana e Ovest Lazio, in sconfinamento all’immediato entroterra; pomeriggio nuovamente instabilità anche localmente forte in moto dalle interne appenniniche verso Ovest. Più soleggiato venerdì con spunti temporaleschi diurni confinati in Appennino e veramente poco altro da segnalare. Attenzione, tra 3 e 4 settembre sembra assodato il rischio concreto di temporali anche forti su Toscana e parte dell’Umbria (localmente su province adiacenti) con elevati ratei precipitativi, grandine e forte vento nonché il rischio di locali criticità idrogeologiche. Restate aggiornati anche con gli Enti di Protezione Civile.

(Fonte: 3B Meteo)

