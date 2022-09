Passoscuro, discoteca all’aperto senza permesso: lido multato

Fiumicino- Nella giornata di ieri, 02 settembre 2022, i Carabinieri della Stazione di Passoscuro hanno notificato al titolare e all’organizzatore delle serate di uno stabilimento balneare l’ordinanza comunale di Divieto di esercizio pubblico spettacolo e di intrattenimenti musicali, emessa nella medesima mattinata dal Comune di Fiumicino.

Il Provvedimento, che mira ad impedire al lido balneare di esercitare anche l’attività di fatto di discoteca, è scaturito da una serie di interventi e di sanzioni amministrative contestate dagli stessi Carabinieri di Passoscuro nei confronti dell’esercizio, anche a seguito di decine di telefonate al 112 da parte di cittadini che continuavano a segnalare musica ad alto volume e disordini legati alla presenza, nei paraggi del locale e spesso fino a tarda notte, di giovani, talvolta in stato di palese ebbrezza.

La locale Stazione dei Carabinieri continuerà a vigilare e profondere i propri sforzi per contrastare ogni fenomeno di degrado ed illegalità nell’area.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link