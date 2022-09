Da Sabaudia ai Mondiali Under 23: per Penato e Meneguolo il bronzo nel K2

Medaglia di bronzo per Giovanni Penato e Luca Boscolo Meneguolo ai Campionati del Mondo Under 23 in svolgimento in questi giorni in Ungheria a Szeged.

Il K2 gialloverde, sulla distanza dei 1000 metri, ha provato per tutto il percorso a domare gli inarrestabili ungheresi che nella seconda parte della gara hanno incrementato la velocità prendendo il largo.

Sul finale di gara gli Azzurri, dopo aver speso molte energie per stare al passo dei battistrada, devono guardarsi le spalle dagli avversari perché la bagarre per il terzo posto si fa incandescente. Riescono a respingere i numerosi attacchi ma negli ultimi metri sono costretti a cedere il passo alla Svezia.

L’Ungheria è campione del mondo con il tempo di 3:14.95, argento alla Svezia 3:17.51 e bronzo all’Italia che chiude il podio con 3:18.08.

(foto@FiammeGialle)

