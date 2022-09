Fiumicino, tre boati nella notte: incendio presso il parcheggio Amazon

Fiumicino – Tre boati, seguiti da diversi scoppi, sono stati uditi questa notte dagli abitanti di Parco Leonardo. Erano le 2.30,quando un incendio si è sviluppato presso il parcheggio del capannone Amazon, colosso e-commerce, ancora non operativo, situato sotto il cavalcavia che porta al Market da Vinci.

Grazie alla pronta segnalazione di alcuni residenti, svegliati dai forti rumori, sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio in breve tempo evitando danni a cose e persone. Le cause sono in corso di accertamento.

