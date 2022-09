I ragazzi “reclamano” Ostia: al via la prima edizione del Festival delle Politiche Giovanili

Ostia – Quattro giornate dedicate allo sport, alla musica, alla danza e al cinema. Ma, soprattutto, ai ragazzi e alle ragazze del territorio del decimo municipio.

E’ il Festival delle Politiche Giovanili, la cui prima edizione si terrà dall’otto all’undici settembre nella cornice del Parco XXV Novembre 1884, a Ostia Lido.

“Dopo anni che non vedeva movimenti di cassa – spiega il consigliere municipale Raffaele Biondo, tra i principali ideatori del progetto -, abbiamo riattivato la voce di bilancio dedicata alle politiche giovanili, che abbiamo subito utilizzato per creare opportunità, occasioni di incontro, cultura e aggregazione per i giovani di tutto il territorio”.

L’evento sarà infatti l’occasione, per i ragazzi del litorale, per esplorare o approfondire percorsi e opportunità di carriera nel mondo dell’arte e dello sport: dall’incontro con l’attrice Laura Adriani alle selezioni per l’orchestra giovanile del decimo municipio, le occasioni per avvicinarsi alle realtà culturali del territorio saranno veramente tante.

“Le attività del Festival sono infinite e, chiaramente, aperte gratuitamente a tutti – sottolinea Biondo -. I giovani hanno tanto da dare a questo territorio e questo evento è solo la prima delle tante iniziative che avranno lo scopo di rendere protagoniste le nuove generazioni. A chi parla dei giovani come ‘alterati’, ‘immaturi’, ‘vandali’ e ‘incontrollati’ – dice -, rispondiamo col sorrisone e con quattro giorni di cultura dal basso”.

Per scaricare il programma completo del Festival delle Politiche Giovanili, clicca qui.

