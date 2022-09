Judo paralimpico, Carolina Costa vince l’oro agli Europei

Carolina Costa ha messo al collo la medaglia d’oro a Cagliari, in occasione dei Campionati Europei di judo per atleti paralimpici ciechi e ipovedenti.

La forte atleta messinese, ventotto anni, ha gareggiato nei +70 kg della classe B2 conquistando il suo secondo titolo europeo con quattro vittorie, ottenute tutte prima del limite.

L’evento continentale, organizzato dall’IBSA (International Blind Sport Association) federazione paralimpica internazionale dello sport dei non vedenti, con il supporto della Regione Sardegna, ha registrato la partecipazione di 92 atleti appartenenti a 20 rappresentative nazionali e per la forte judoka messinese si è trattato del secondo successo ai campionati d’Europa dopo quello del 2019 a Genova.

Numerosi anche i risultati internazionali di Carolina, grazie i quali ha ottenuto la qualificazione per i Giochi Paralimpici a Tokyo mettendo al collo il bronzo, prima storica medaglia per il judo paralimpico azzurro.

Ad Oberwart invece, nella prima giornata dell’European Open che registra la partecipazione di 283 atleti di 37 nazioni, Elisa Adrasti, la sola atleta italiana in gara, è stata eliminata negli ottavi di finale dei 48 kg dall’uzbeka Khalimajon Kurbonova.

48: 1. Shirine Boukli (Fra), 2. Vanesa Godines Aleman (Cub), 3. Alexandra Pop (Rou) e Marusa Stangar (Slo)

52: 1. Melissa Hurtado Munoz (Cub), 2. Fabienne Kocher (Sui), 3. Rachel Van De Meeberg (Ned) e Sita Kadamboeva (Uzb)

57: 1. Ivelina Ilieva (Bul), 2. Tihea Topolovec (Cro), 3. Kitti Kovacs (Hun) e Nilufar Ermaganbetova (Uzb)

63: 1. Szofi Ozbas (Hun), 2. Inbal Shemeh (Isr), 3. Brigitta Varga (Hun) e Nadja Bazynski (Ger)

60: 1. Hakberdi Jumayev (Tkm), 2. Richard Vergnes (Fra), 3. Sherzod Davlatov (Kaz) e David Pulkrabek (Cze)

66: 1. Hekim Agamammedov (Tkm), 2. Yermek Amangeldi (Kaz), 3. Ivo Verhorstert (Ned) e Giorgi Tutashvili (Geo)

73: 1. Nils Stump (Sui), 2. Adrian Sulca (Rou), 3. Koen Heg (Ned) e Daniel Powell (Gbr)

(fijlkam.it)

