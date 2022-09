La Ferrari terza al Gp d’Olanda, Leclerc: “Verstappen imprendibile”

“Onestamente credo che fosse difficile fare meglio”. Charles Leclerc si esprime così dopo il terzo posto nel Gp d’Olanda al volante della Ferrari. Il pilota monegasco è salito sul podio nella gara che Max Verstappen (Red Bull) ha vinto davanti a George Russell (Mercedes). “Abbiamo avuto sfortuna con la virtual safety car ma non so se avrebbe cambiato qualcosa. Max era troppo veloce e le Mercedes volavano con le gomme hard, mentre noi abbiamo faticato a trovare il feeling. Nel complesso dobbiamo accettare questo terzo posto”, dice Leclerc.

“Battaglia con Lewis? Lui stava soffrendo, noi avevamo più grip e siamo riusciti a superarlo –aggiunge il 24enne monegasco della Ferrari riferendosi al duello con Hamilton-. Loro però sono stati in grado di mantenere bene le gomme negli ultimi giri, quindi non è stato semplice”. Verstappen, in classifica generale, è leader incontrastato: “Ora il distacco è molto ampio. Prendiamo una gara alla volta e vediamo cosa sarà possibile fare”.

“Non è stata una gara lineare questa. Ho dovuto spingere per l’intera corsa. Ci sono state sia la virtual safety car che la safety car, abbiamo preso le decisioni giuste. In questi casi c’è sempre un punto interrogativo, ma è andata molto bene”, l’analisi di Verstappen. “Vincere la gara di casa è sempre speciale, già lo era stato l’anno scorso. Quest’anno ho dovuto sudare ancora di più. Weekend incredibile, sono davvero felice di aver vinto il GP d’Olanda. Sono felice di essere olandese”, aggiunge il pilota della Red Bull. (Adnkronos)

(foto@ScuderiaFerrari-Twitter)

