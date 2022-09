Guardie giurate in azione, violenza sessuale sventata alla Stazione Termini

Roma – E’ accaduto nei giorni scorsi, davanti alla Stazione Termini. Una pattuglia dell’Italpol, composta da due guardie giurate, è stata fermata da una coppia di genitori che chiedevano aiuto in quanto la figlia era oggetto di un tentativo di violenza sessuale nelle vicinanze.

Insieme ad un terzo collega, la pattuglia si è diretta sul posto, e dopo un inseguimento ha arrestato – ai sensi dell’art. 383 del codice penale – il presunto aggressore. La ragazza, in evidente stato di choc, è stata messa in sicurezza e confortata.

All’arrivo delle forze dell’ordine, il presunto molestatore, come previsto dalle vigenti normative, è stato consegnato per gli atti di rito.

ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte