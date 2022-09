Latina, Coletta fa “triplete”: riconfermato sindaco per la terza volta. Esulta tutto il Pd

Latina – Damiano Coletta fa il “triplete”: l’esponente del Pd è stato infatti riconfermato come sindaco di Latina, superando l’avversario politico Vincenzo Zaccheo che non è riuscito a raggiungere il 50% dei voti. Il dato emerge dallo scrutinio nei 22 seggi che ieri sono stati richiamati a votare il primo turno delle elezioni di ottobre 2021, dopo che il loro risultato era stato annullato dal Tar a luglio.

I giudici hanno riscontrato presunte irregolarità in 22 sezioni e quindi è stato necessario richiamare al voto 20.300 elettori. All’esito dello spoglio – terminato nella mattinata, nelle sezioni 24, 40, 44, 60, 64, 68, 69, 73, 75, 76, 81, 83, 85,86, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 109 e 110 – gli elettori hanno riconfermato Coletta che sfidava, principalmente, il candidato del centrodestra Zacchero, anche se erano di nuovo in corsa tutti gli aspiranti sindaci dell’ottobre del 2021. La ripetizione del voto ha riguardato presunte irregolarità nello spoglio del primo turno, quando

Coletta aveva ottenuto il 35,6 per cento dei voti e Zaccheo il 48,3 per cento. L’affluenza alle votazioni si è attestata al 50,52%.

Esulta tutto il Pd. Il segretario Letta, esprime soddisfazione per la conferma e su Twitter scrive: “Tanti discorsi su previsioni e sondaggi. Quando poi votano i cittadini in carne e ossa vinciamo. Nella notte la notizia della vittoria di Damiano Coletta nella ripetizione delle elezioni a Latina”.

“Una bella notizia la vittoria a Latina di Damiano Coletta e della sua squadra. Rieletto sindaco per la terza volta. Ora, con la passione e l’impegno di sempre, può continuare il lavoro per il futuro della città. Questa destra si può battere”, il commento, sempre su Twitter, del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Bella vittoria a Latina di Damiano Coletta e di una squadra meravigliosa! Per la terza volta rieletto sindaco. A tutte e tutti loro grazie per l’unità, la passione, la cultura della legalità, le idee e la visione che avete saputo mettere in questa battaglia”, il tweet postato dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“Congratulazioni per il triplete. Da Latina una buona notizia si conferma per la terza volta Damiano Coletta. Ora avanti al servizio dei cittadini”, il commento, arrivato tramite nota stampa, dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato che ha telefonato al sindaco di Latina, Damiano Coletta.

“È una bella vittoria quella di Damiano Coletta a Latina, che per la terza volta è riuscito a imporsi su una destra che non gli ha risparmiato una campagna di accuse e attacchi a volte persino infamanti. Damiano ha dimostrato che non esistono partite vinte o perse in partenza. Esiste la capacità di andare casa per casa, ascoltare, dialogare, convincere. Una vittoria di buon auspicio per ciò che ci attende nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Buon lavoro, dunque, a lui e alle amiche e agli amici di Latina”, afferma la consigliera regionale Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti.

