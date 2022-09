Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il vortice che nel weekend si sta approfondendo sull’ovest britannico segnerà il passo sul Nord Atlantico all’inizio della prossima settimana, innescando la risalita di correnti calde nord africane verso il Mediterraneo centrale. Uno dei fronti che si snoderà dal suo centro e che impegnerà domenica parte delle nostre regioni centro-meridionali, sarà uscito di scena lunedì, determinando un inizio settimana in gran parte stabile sull’Italia e con temperature in aumento. Il clima sarà comunque gradevole e i picchi di calore rimarranno confinati alle isole maggiori, dove si potranno toccare punte di 35/37°C sulle zone interne. Va segnalata solo una lieve variabilità che interesserà le Alpi, esposte ad un marginale flusso umido sudoccidentale innescato dal ciclone britannico, con possibilità di qualche piovasco.

METEO LUNEDI’ 5 SETTEMBRE Al Nord: Tempo qualche annuvolamento al Nordovest e nelle ore centrali sull’appennino settentrionale ma con rari fenomeni, sole altrove. Temperature in aumento, massime comprese tra 27 e 30. Al Centro: Cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, sterili addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 28 e 33. Al Sud: Tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche innocua velatura. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 30 e 35, superiori sulle Isole Maggiori.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: tornano condizioni meteo stabili e soleggiate su Toscana, Umbria e Lazio, per una giornata dal cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento, con punte di 31-33°C nell’entroterra. Ventilazione a regime di brezza. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Domenica di forte maltempo su Ovest Lazio e maremma toscana con temporali sparsi, localmente intensi con grandine e forte vento nonché il rischio di locali criticità idrogeologiche; restate aggiornati anche con gli Enti di Protezione Civile. Atteso un miglioramento del tempo tra lunedì e mercoledì con valori massimi di nuovo in ascesa prima di un possibile nuovo peggioramento da giovedì/venerdì.

(Fonte: 3B Meteo)

