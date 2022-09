Minturno, sorpresi a smontare la marmitta di un’auto in sosta: 2 arresti

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio. A conclusione di mirata attività investigativa da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati. Nello specifico, i militari del:

I militari del Comando Stazione CC di Scauri di Minturno e N.O.RM. – Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto due uomini (cl. 75 e 78 della Provincia di Napoli) per averli sorpresi mentre erano intenti ad asportare la marmitta ed il catalizzatore di un’autovettura parcheggiata in Piazzale Sieci di Scauri di Minturno. A seguito di perquisizione personale e veicolare sono stati rinvenuti anche attrezzi atti allo scasso, nr. 2 batterie e nr. 1 marmitta precedentemente asportata da altro veicolo. L’autovettura dei malfattori ed il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro a disposizione dell’AG di Cassino.

I militari del Comando Stazione di Formia, al termine di mirate attività investigative, hanno denunciato un minorenne sul conto dei quali sono stati acquisiti una serie di elementi che lo ritengono autore delle lesioni personali procurate, per futili motivi, in concorso con minore non imputabile, ai danni di un coetaneo di Formia.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

