Ostia, nuova vita per via dei Pescatori: ha inizio la manutenzione straordinaria

Ostia – “Ai blocchi di partenza il progetto di manutenzione straordinaria di una delle più importanti arterie del Municipio X”. Ad annunciarlo, sono l’Assessore ai Lavori pubblici Guglielmo Calcerano ed il Presidente della Commissione Lavori pubblici e Mobilità, Leonardo Di Matteo.

“Il progetto segna un punto di svolta per quanto riguarda via dei Pescatori ed è stato oggetto di un attento studio agronomico per quanto riguarda lo stato di salute delle alberate presenti le cui radici avevano, da molto tempo, compromesso la sicurezza del transito veicolare. Un progetto esecutivo – affermano Calcerano e Di Matteo – approvato dalla Direzione tecnica nel corso di questa estate e che prevede il rifacimento del binder e della pavimentazione, con apposizione di segnaletica orizzontale e verticale. Con la consegna dei lavori il cui importo economico ammonta a circa 280mila euro, l’Amministrazione municipale intende dare un segnale forte in merito alla sicurezza e al decoro di una arteria a lungo trascurata con conseguente penalizzazione e svantaggio per gli automobilisti.

“Il cronoprogramma – concludono i due esponenti municipali – prevede 6 mesi di interventi tenendo conto della necessità di salvaguardare gli apparati radicali delle alberate, ma non si scarta l’ipotesi di terminarli prima, qualora le problematiche di natura agronomica saranno facilmente superate. Si opererà con materiale specifico quale il conglomerato bituminoso costituito da una miscela di aggregati, materiale idoneo alle superfici carrabili”.

