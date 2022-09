Paura a Cerveteri, a fuoco il garage di un appartamento: donna intossicata dall’incendio

Cerveteri – Alle ore 14:30 circa di oggi, 05 settembre 2022, i Vigili del Fuoco di Cerveteri sono intervenuti presso Valcanneto (comune di Cerveteri) in via Pergolesi, 45 per un incendio. Il garage di un appartamento ubicato in un edificio quadri familiare era invaso dalle fiamme.

I Vigli del Fuoco prontamente intervenuti, hanno estinto le fiamme, impedendo alle stesse di propagarsi ai piani superiori della proprietà e al resto dell’edificio. La proprietaria 47enne di nazionalità italiana, al momento si trovava in casa e accortasi del fumo, ha allertato i soccorsi, è scesa poi in garage ed ha tentato di spegnere le fiamme. Non essendo riuscita a contenere l’incendio con mezzi di fortuna, è uscita dalla struttura ed ha atteso i soccorsi.

La signora è rimasta intossicata dai fumi prodotti dalla combustione ed è stata soccorsa dal personale sanitario 118 intervenuto, che le ha somministrato ossigeno e trasportata presso l’Aurelia Hospital. Il garage e la sala hobby adiacente, sono stati seriamente danneggiati dal fuoco, mentre l’appartamento strutturato su due piani fuori terra e confinante con il garage attraverso la sala hobby, grazie al tempestivo intervento dei VVF, non ha riportato gravi danni, è stato soltanto invaso dai fumi, che i VVF hanno fatto evacuare tramite ventilazione forzata e naturale degli ambienti. Sono stati interdetti all’uso, una parte della sala e un bagno, sovrastanti il garage dell’appartamento, poiché danneggiati dal calore prodotto dall’incendio. Sul posto in ausilio anche la squadra VVF antincendi imboschiva sempre di Cerveteri; ambulanza di Marina S. Nicola e i Carabinieri di Civitavecchia. Nessun danno agli altri tre appartamenti e nessun altro ferito oltre la signora.

