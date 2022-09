Tor San Lorenzo, la Polizia scopre una casa di appuntamenti in via degli Ermellini

Ardea – Scoperta una casa di appuntamenti al centro di Tor San Lorenzo, ad Ardea. La Polizia di Stato del commissariato di Anzio-Nettuno è intervenuta in pieno giorno, nel pomeriggio di oggi 5 settembre.

Probabilmente grazie a una soffiata o forse in seguito a settimane – o addirittura mesi – di indagini: fatto sta che gli agenti sono riusciti a cogliere i responsabili sul fatto. Questo pomeriggio infatti sono entrati nella villa in via degli Ermellini a Tor San Lorenzo e dentro la casa hanno trovato donne che effettuavano prestazioni sessuali a pagamento e gli ospiti intenti a ricevere il servizio.

Le persone trovate all’interno della villa sarebbero state tutte condotte in commissariato ad Anzio per l’identificazione e i provvedimenti del caso. L’immobile è stato posto sotto sequestro giudiziario.

Un importante blitz che ancora una volta mostra una situazione di criminalità che contraddistingue la città di Tor San Lorenzo.

La criminalità a Tor San Lorenzo sotto gli occhi dei cittadini

La casa di appuntamenti, scoperta dalla polizia di Anzio ma a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri di Tor San Lorenzo, è sintomo di una condizione di degrado che gli abitanti della zona lamentano ormai da anni, una criminalità che avviene in pieno giorno sotto i loro stessi occhi e per la quale chiedono maggiori controlli e più sicurezza.

Più interventi e forse più personale potrebbero essere una risposta, ma per il momento i cittadini che hanno assistito all’operazione riconoscono la brillante operazione della Polizia.

