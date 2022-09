Tpl e rientro a scuola, Severini: “Biglietti introvabili e impossibile fare gli abbonamenti”

Fiumicino – “Un disagio infinito, a ridosso dell’imminente inizio della scuola… Questa la segnalazione che arriva da alcuni cittadini sulla situazione in cui versa il Tpl: un’impresa trovare un rivenditore dei biglietti per l’autobus, il cui costo negli ultimi tempi è anche aumentato, quasi impossibile fare le tessere per gli abbonamenti, per non parlare delle corse che continuano a saltare all’ultimo minuto”. A parlare in una nota stampa è Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Tutto questo non si può tollerare, – prosegue il Capogruppo – soprattutto per il danno anche economico che si va a creare obbligando l’utente a pagare sul mezzo l’aggravio di 50 centesimi e agli studenti che hanno necessità di prendere i mezzi pubblici per raggiungere la propria scuola. Possibile che ancora nulla è stato fatto per migliorare la situazione? A preoccupare è il fatto che, come spesso accade, si aspetta sempre troppo tempo per correre a ripari, visto che la campanella suonerà tra una settimana e i pendolari devono andare a lavorare”.

“Auspichiamo – conclude Severini – che l’Amministrazione fissi al più presto un incontro con Trotta bus e solleciti la società a porre rimedio a questi disagi”.

