Viadotto dell’Aeroporto, Petillo: “Perché si aspetta il disagio per correre ai ripari?”

Fiumicino – “Sabato scorso l’Amministrazione ci ha regalato un ‘trailer’ del film intitolato ‘Viadotto dell’Aeroporto’ (leggi qui): strade chiuse improvvisamente e gestione improvvisata, caos del traffico mal gestito e mal regolato (non basta solo chiudere una strada per smaltire il traffico), disorganizzazione generale e comunicazione errata da parte degli organi competenti hanno regalato ai cittadini di Fiumicino Paese ed Isola Sacra una giornata dal sapore amaro e piccante (dovuto agli insulti)”. Così, in una nota stampa, Patrizio Petillo di Energie Per Fiumicino.

“Oggi, come per magia, – spiega Petillo – ‘[…] Anas ha assicurato che domani mattina interverrà per garantire la sicurezza a chi transita sotto il viadotto (leggi qui). A seguito di questo, nell’arco di pochissimi giorni, il Corridoio C5 potrà essere riaperto’. […]Abbiamo concordato con Anas che nelle prossime settimane presenteremo ufficialmente il progetto del nuovo cavalcavia che verrà realizzato dopo la demolizione dell’attuale – spiega il sindaco – progetto per il quale è già prevista la consegna delle aree di cantiere per la fine di settembre’, dichiara il sindaco Esterino Montino.

Come mai, mi viene da chieder con rabbia, si aspetta sempre il disagio per trovare una soluzione che va avanti ormai da anni, dal lontano 2016? Perché si è scelto di dare la priorità ad altri progetti come il Plateatico che ospiterà il mercato del sabato (inaugurato e mai aperto, tra le altre novità) e non alla sicurezza di circa 3500 automobilisti che transitano da Ostia a Fiumicino, ogni ora circa?

Si è sempre cercato di rattoppare la situazione del viadotto tramite viabilità fantasiosa, limiti di velocità ridotti ridicolmente (come se fosse la velocità sul viadotto il problema) ma soprattutto mi chiedo, se il problema è sotto il viadotto, se sia stato messo in sicurezza anche il tratto di Viale di Traiano/via Alessandro Marchetti che passa proprio sotto il viadotto…. Perché, se il problema è di Anas, non ci siano stati solleciti, anche pubblici, affinché ci fosse un incontro per trovare subito la soluzione che verrà adottata a fine mese?

“Tante domande – conclude Petillo – che non troveranno risposta perché, com’è noto in questa Amministrazione, ci si nasconde sotto grandi paroloni e promesse politiche-elettorali”.

