EuroBasket 2022, Datome: “Concesso troppo all’Ucraina, resettiamo e andiamo avanti”

Seconda sconfitta per l’Italia al FIBA EuroBasket 2022 ed è un ko che fa male perché dopo aver ceduto all’Ucraina 84-73 gli Azzurri sono ora scivolati al quarto posto del girone C.

Oggi gli Azzurri tornano in campo alle ore 21.00 per affrontare la Croazia, che oggi si è imposta sull’Estonia 73-70: sarà il secondo sold-out del Forum. Nell’altra sfida del nostro girone comodo il successo della Grecia sulla Gran Bretagna (93-77).

Il miglior marcatore Azzurro della partita è stato Achille Polonara con 17 punti, in doppia cifra anche Simone Fontecchio (14) e Marco Spissu (11). Per gli ucraini, 25 punti di Mykhailiuk.

Così coach Pozzecco a fine gara. “Innanzitutto congratulazioni all’Ucraina per la straordinaria partita giocata stasera, in tutte e due le metà campo. Fisicamente ci hanno dominato, noi probabilmente eravamo un po’ scarichi dopo la gara con la Grecia che ci ha consumato tante energie soprattutto mentali. Il livello di questa competizione è molto alto, certe partite in un Europeo si possono perdere: l’importante è reagire e rimettersi subito in piedi”.

L’analisi di capitan Datome: “Abbiamo concesso tanto, troppo. In attacco probabilmente ci ha condannato l’ansia di risolvere le cose con troppa fretta. Può capitare, ora dobbiamo immediatamente resettare e guardare avanti per mostrare la nostra vera faccia”.

Le parole di Achille Polonara: “In attacco non riuscivamo a fare le nostre cose, forse ci ha condizionato un po’ di stanchezza. Ora ci attendono due partite fondamentali. Congratulazioni all’Ucraina, per l’aggressività, ci hanno tolto i nostri punti di forza difendendo bene. Con la Croazia serve un altro approccio”.

Pozzecco non cambia il quintetto di partenza (Spissu, Tonut, Fontecchio, Polonara, Melli) e sono le due triple di Spissu a spingerci avanti nel primo quarto (13-6), prima del recupero convertito a canestro di Mannion e della tripla di Ricci. L’Italia va al primo intervallo lungo sul 21-16 e se non fosse per il 2/7 ai liberi il vantaggio sarebbe ben più rassicurante.

L’Ucraina impatta a quota 22 in apertura di secondo quarto ma immediato arriva il 9-0 Azzurro chiuso dalla tripla di Polonara, fresco papà da meno di 24 ore di Achille Jr.: l’Ucraina non molla e la schiacciata di Tkachenko vale il -2 (36-38), l’altra cattiva notizia è il prematuro terzo fallo di Melli. Negli spogliatoi si torna sul 42-38, con Fontecchio già in doppia cifra.

L’equilibrio non si spezza neanche nel terzo quarto: ai canestri di Polonara e Melli risponde Sanon, che pareggia nuovamente a quota 53 con 3 minuti sul cronometro. L’ultimo parziale si apre con le squadre appaiate ma è questo il momento in cui l’Ucraina allunga con decisione, fino all’alley oop di Tkachenko che ci fa scivolare a -10: gli Azzurri faticano a trovare tiri ad alta percentuale, i tre liberi di Polonara ci danno un po’ di ossigeno ma la tripla di Mykhailiuk vale il nuovo +11 e poi il gioco da 3 punti di Tkachenko chiude i giochi sull’80-66 con meno di due minuti dall’ultima sirena.

Il tabellino

Ucraina-Italia 84-73 (16-21, 22-21, 19-15, 27-16)

Ucraina: Tkachenko 17 (5/5, 2/3), Lukashov*, Mykhailiuk* 25 (6/12, 3/6), Bobrov* 2 (1/2), Pustovyi 8 (3/3), Len* 3 (1/4), Sanon 17 (5/6, 1/5), Bliznyuk 4 (2/3), Skapintsev ne, Zotov ne, Herun* 5 (2/4), Sydorov 3 (0/2, 1/3). All: Bagatskis

Italia: Spissu* 11 (3/4 da tre), Mannion 8 (4/9, 0/3), Biligha (0/1), Tonut* 9 (3/7, 1/5), Melli* 2 (1/2, 0/1), Fontecchio* 14 (5/9, 1/4), Tessitori ne, Ricci 9 (3/7, 1/2), Baldasso ne, Polonara* 17 (3/5, 2/6), Pajola ne, Datome 3 (0/3, 1/3). All: Pozzecco

Tiri da due Ucr 25/41, Ita 19/43; Tiri da tre Ucr 7/17, Ita 9/28; Tiri liberi Ucr 13/19, Ita 8/14. Rimbalzi Ucr 41 (Len 11), Ita 32 (Polonara 7). Assist Ucr 18 (Bliznyuk 6), Ita 17 (Tonut e Spissu 3).

Usciti 5 falli: Ricci, Melli

Arbitri: Luis Castillo (Spagna), Martin Horozov (Bulgaria), Zdravko Rutesic (Montenegro)

Spettatori: 6.800

(fip.it)(foto@Italbasket-Facebook)

