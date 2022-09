Cagliari – Concluse due giorni fa a Catania le qualificazioni ai World Beach Games con un doppio pass per Bali 2023 (leggi qui), neanche il tempo di respirare per le due squadre Azzurre già arrivate a Cagliari dove, da giovedì saranno impegnate nel Campionato Europeo. Il capoluogo sardo ospiterà la rassegna continentale dall’8 all’11 settembre e il ct Emiliano Del Duca ha reso note le convocazioni dei 14 giocatori e delle 13 giocatrici che tenteranno di salire sul tetto d’Europa.

Le partite dell’Italia saranno trasmesse da Rai Sport +HD e da Rai Play.

Foto 2 di 2



Domani a Cagliari, alle 17.00, presso Il Lazzaretto (via dei Navigatori, 1), la competizione continentale sarà presentata alla stampa. Per le due compagini Azzurre saranno presenti, il capo delegazione, Ferdinando Arcopinto, il ct delle due Nazionali, Emiliano Del Duca accompagnati da alcuni tra i giocatori e le giocatrici.

Ma l’Europeo ha già preso il via con la prima tappa a Nazarè agli inizi dello scorso luglio: le donne sono riuscite a vincere 2 gare su tre (contro la Spagna 3-2; contro il Portogallo 4-3; contro l’Inghilterra 3-2) mentre gli uomini ne hanno centrate, due su due (contro Azerbaijan 7-3; contro l’Ucraina 5-3).

Girone unico per la Nazionale femminile formato insieme a Spagna, Ucraina, Portogallo, Inghilterra e Repubblica Ceca. Le Azzurre sono prime a sei punti con la Spagna (semifinali: prima contro quarta e seconda contro terza) e giovedì esordiranno contro l’Ucraina.

La Nazionale maschile è inserita nel girone A insieme a Spagna, Azerbaijan, Ucraina e Germania e condivide il primato con gli iberici a 6 punti. L’altro girone è formato da Portogallo, Polonia, Svizzera, Estonia e Francia. Giovedì 8 settembre giocherà la prima partita contro la Germania.

Teatro degli incontri per ambedue le nazionali è l’Arena Beach dell’Ippodromo del Poetto di Cagliari.

La Nazionale maschile – Lista dei convocati

Portieri: Andrea Carpita (Viareggio Bs); Leandro Casapieri (Pisa Bs), Sebastiano Paterniti Barbino (Catania Bs);

Difensori: Luca Bertacca (Viareggio Bs), Josep Junior Gentilin (Pisa Bs), Alessandro Miceli (San Benedettese BS);

Esterni: Tommaso Fazzini (Viareggio Bs), Gianmarco Genovali (Viareggio Bs), Marco Giordani (Napoli Bs), Alessandro Remedi (Viareggio Bs), Salvatore Sanfilippo (Catania Bs);

Attaccanti: Gabriele Gori (Catania Bs); Fabio Francesco Sciacca (Napoli Bs), Emmanuele Zurlo (Catania Bs).

Staff: Capodelegazione, Ferdinando Arcopinto; Segretario, Sabrina Filacchione; Allenatore, Emiliano Del Duca; Assistenti Allenatori, Michele Leghissa e Simone Feudi; Preparatore Dei Portieri, Antonino Nosdeo; Preparatore Atletico, Paolo Larocca; Medici Federali: Alvise Clarioni e Giuseppe Bastone; Fisioterapisti: Saverio Didonato e Fabio Caliendo; Addetto stampa, Giuseppe Ingrati.

La Nazionale femminile – La lista delle convocate

Portieri: Angela Ruotolo (Futsal Basic Academy BS); Camilla Costantini (Genova BS);

Giocatrici di movimento: Claudia Saggion (Cittadella Women), Melania Pisa (Futsal Basic Academy BS), Francesca Maiorca (Lady International Terracina), Sandy Iannella (Lady International Terracina), Debora Naticchioni (Women Futsal Basic Academy BS), Maria Fabiana Vecchione (Napoli BS), Veronica Privitera (Futsal Basic Academy BS), Giulia Olivieri (Pavia BS), Rebecca Ponzini (Futsal Basic Academy BS), Syria Pagiarino (Lady International Terracina).

Staff: Capo Delegazione, Ferdinando Arcopinto; Segretario, Fabio Ferappi; Tecnico Federale, Emiliano Del Duca; Assistenti Allenatore, Michele Leghissa e Simone Feudi; Preparatore Atletico, Paolo Larocca; Preparatore Portieri, Antonino Nosdeo; Medici, Giuseppe Bastone, Alvise Clarioni; Fisioterapisti, Saverio Didonato e Fabio Caliendo; Addetto stampa, Giuseppe Ingrati.

(figc.it)(foto@figc.it)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.