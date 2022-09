Europei di Bocce, l’Italia chiude il torneo con quattro medaglie

Lubiana – L’Italia femminile del Volo è tornata dalla slovena Lubiana, teatro della quinta edizione del Campionato Europeo in programma dal 31 agosto al 4 settembre, con una medaglia d’argento e tre di bronzo. Quattro volte sul podio le ragazze del commissario tecnico Piero Amerio, ma il gradino più alto è risultato off limits per i colori azzurri.

Un Campionato Europeo al quale hanno partecipato, in totale, undici nazionali. L’Italia ha chiuso al quinto posto la classifica a squadre dietro Francia, Croazia, Slovenia e Turchia. Ci si aspettava sicuramente qualcosa in più dalla spedizione slovena.

E’ stata la coppia Valentina Basei e Francesca Carlini ad avvicinarsi di più al titolo continentale. Dopo il 13-0 inflitto al tandem svizzero nei quarti di finale, le azzurre campionesse del mondo della specialità sono riuscite a piegare la resistenza delle determinate slovene Petric-Skoberne, sprintando per 9-8. In finale hanno trovato l’ostacolo turco rappresentato da Inci Elce Ozturk e Buket Ozturk, cedendo sul punteggio di 11-6. Anche l’altra atleta iridata ad Alassio 2021, Caterina Venturini, ha provato a lucidare l’oro a livello continentale, ma si è dovuta fermare nell’anticamera della sfida decisiva, sconfitta dalla croata Carolina Bajric per 13-5. La ventinovenne friulana era arrivata in semifinale dopo i netti successi ottenuti nella poule (13-3 sull’ungherese Szemes e 13-1 sulla montenegrina Sindik) e nei quarti di finale (13-6 contro la serba Popovic).

Medaglia di bronzo pure per Marika Depetris. La saviglianese, superati i quarti con un 23-14 nei confronti della spagnola Garcia, ha dovuto arrendersi nel match successivo, fermandosi sul punteggio di 20-24 dinanzi alla croata Jelovica Nives.

Cose turche anche per Serena Traversa. Nel tiro progressivo, dopo aver superato la qualifica con un totale di 68 (33/45 al primo turno e 35/46 al secondo), è scesa a 32 su 44 perdendo la semifinale per mano della turca Inci Elce Ozturk, salita a 35/45.

Nessun gradino del podio per Basei e Traversa-Gaia Gamba. Valentina, impegnata nel tiro di precisione, si è esibita in avvio con due manche da 11 e 20 punti, ma nei quarti, il suo 9 non è bastato per mettere in difficoltà la turca (ancora) Buket Ozturk, arrivata a quota 17. Le staffettiste, con due score da 35/55 e 32/54, non hanno raggiunto il punteggio totale utile ad accedere alla semifinale.

(federbocce.it)

