Il nunzio a Kiev: “Il Papà verrà in Ucraina quando potrà parlare con le persone”

Kiev – Papa Francesco visiterà l’Ucraina soltanto se avrà l’opportunità di parlare direttamente coi fedeli, con le vittime della guerra e con i sacerdoti durante la sua visita. L’ha detto in un’intervista il nunzio apostolico a Kiev Visvaldas Kulbokas al periodoco Focus.

“Per il Papa è più difficile andare in Ucraina che per i politici, perché le loro visite sono riferite dopo un po’ di tempo ed è accettabile per loro. Tuttavia non lo è per il Papa. Per lui non è l’obiettivo della visita. Non dovrebbe esser fatta segretamente, non si tratta di un incontro solo con il presidente, solo di visitare Bucha, Irpin o Borodyanka. Egli deve incontrare anche i preti e i membri della società”, ha spiegato il nunzio.

Nei giorni scorsi Bergoglio ha chiarito alla CNN Portogallo che non andrà a Mosca o Kiev prima della sua visita ufficiale in Kazakistan del 13-14 settembre in occasione del Congresso dei leader delle religioni tradizionali. A questo evento non prenderà parte il patriarca della chiesa ortodossa russa Kirill e non sono previsti incontri tra i due leader religiosi in un vicino futuro. (fonte AskaNews)

