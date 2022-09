Incidente a via Pratica di Mare: morta la giovane di Ardea ricoverata al San Camillo

Ardea – Charlotte non ce l’ha fatta. Dopo ore di trepida attesa i medici, accertata la morte cerebrale, hanno staccato le macchine che tenevano in vita la 24enne di Ardea che domenica 4 settembre ha perso il controllo del veicolo sul quale si trovava e si è schiantata contro un palo su via Pratica di Mare (leggi qui).

Sul luogo dell’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, erano intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Locale di Ardea, che ha preso le generalità della ragazza grazie ai documenti presenti nell’auto. La 24enne era stata trasportata d’urgenza in codice rosso al Sant’Anna di Pomezia, ma data la situazione gravissima è stata poi elitrasportata al San Camillo di Roma, dove era stata ricoverata in terapia intensiva. Oggi, dopo 48 ore, il decesso. Sui social il messaggio d’addio del papà: “La mia bambina non c’è più. Balla con i tuoi animaletti”.

