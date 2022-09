Legalità e sicurezza: a Roma il convegno “La lotta alla mafia: a 40 anni dalla legge ‘La Torre’ Il ruolo dei collaboratori di giustizia”

Roma – Legalità e sicurezza dei territori: questi i temi centrali del convegno “La lotta alla mafia: a 40 anni dalla legge ‘La Torre’ Il ruolo dei collaboratori di giustizia”. Un incontro che si terrà il 9 settembre alle ore 17. A far da cornice il Campidoglio di Roma: l’evento si svolgerà nella Sala della Protomoteca.

“Un’occasione per rimarcare quanto sia fondamentale collaborare con la giustizia per portare avanti la lotta alle mafie”. A parlare è Maricetta Tirrito, portavoce del Co.G.I (Il Comitato dei collaboratori di Giustizia), tra i partecipanti e gli organizzatori del convegno, insieme al Laboratorio Una Donna e Legalità è Libertà.

“Tratteremo questi temi – spiega Tirrito – attraverso la voce di chi si è ribellato ai soprusi della mafia, ben sapendo a cosa andasse incontro, ma scegliendo di stare dalla parte della giustizia e della legalità”.

Tra i partecipanti, infatti, anche il Bendetto Zoccola, l’imprenditore perseguitato dai boss e che, nonostante le minacce, i tentativi di estorsione e il sequestro, ha avuto il coraggio di denunciare i suoi aguzzini, facendoli arrestare e condannare; gli imprenditori Antimafia e testimoni di giustizia Valeria Grasso e Domenico D’Agati che hanno deciso di alzare la testa e denunciare i loro estorsori, nonostante i soprusi subiti; Sergio De Caprio (Capitano Ultimo) l’uomo che ha fatto arrestare Salvatore Riina, il capo dei capi di Cosa nostra; Raffaella Delpoio, altra vittima di usura.

Al convegno interverranno anche: il giornalista Fabrizio Berruti, il Dott. Antonio Coluccia, il regista Ambrogio Crespi, il giornalista Francesco De Noia, l’avvocato Virgilio Di Meo, Il Generale Milillo Fausto, il Segretario Nazionale Nuovo Sindacato dei Carabinieri, Roberto Di Stefano, Don Luigi Merola, Vincenzo Minardi del MOSAP Sindacato Polizia, la Consigliera capitolina Rachele Mussolini, Michela Toussan di UGL e Antonello Delle Monache di Cittadinanza Attiva.

