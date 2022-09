Libri in dono: la bella iniziativa della Farmacia Salvo D’Acquisto di Palidoro

Fiumicino – “Doniamo libri per ricordare un eroe“: questa l’iniziativa della Farmacia Salvo D’Acquisto di Palidoro volta ad onorare il ricordo del giovane vicebrigadiere Salvo D’Acquisto che a soli 22 anni rinunciò alla propria vita per liberare 22 ostaggi dei tedeschi durante la II Guerra Mondiale. Ostaggi che di lì a poco sarebbero stati fucilati senza scrupoli per ritorsione.

Era il 22 settembre del 1943: “Per questo, – spiega lo staff della Farmacia – proprio il 23 settembre prossimo, insieme al fratello di Salvo, Alessandro D’Acquisto, consegneremo alla Scuola di Torrimpietra (I.C. Torrimpietra), quaranta libri, da loro richiesti, utili per il percorso scolastico dei loro ragazzi. Tutto questo è stato reso possibile grazie ai nostri clienti: il 10% degli utili, infatti, viene utilizzato per sostenere iniziative del nostro territorio, utili alla nostra collettività. Chiunque volesse si potrà unire alla nostra donazione acquistando altri libri, che si uniranno ai nostri”.

