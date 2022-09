L’isola di Ponza ospite al Mediterranean Wine Art Fest 2022

Ponza – Il Comune di Ponza sarà presente presso il meraviglioso complesso monumentale di San Domenico Maggiore, nel centro antico di Napoli, dal 15 al 17 settembre per il Wine Art Fest 2022.

L’evento nasce per promuovere le eccellenze enologiche euromediterranee con un format culturale, innovativo ed unico. Un programma di incontri tra eccellenze, vino, arte, spettacolo e buona musica.

L’isola di Ponza è dimostrazione che la storia di un territorio può essere raccontata attraverso le sue eccellenze enogastronomiche: ogni prodotto, piatto, materia prima è sinonimo di tradizione. Il vino è forse l’elemento che più di tutti è in grado di testimoniare l’incontro tra passato e presente dell’isola.

Il territorio impervio dell’isola, i luoghi incontaminati, la terra, il sole e l’acqua salata fanno dei vini isolani un’eccellenza. Saranno presenti all’evento tre grandi nomi di cantine isolane quali Casale del Giglio, Antiche Cantine Migliaccio e Marisa Taffuri.

Le tre cantine coltivano sull’isola l’uva Biancolella, che è per Ponza motivo di grande vanto. Vitigno a bacca bianca, che arrivò sull’isola da Ischia nel lontano 1734.

Oggi infatti, la Biancolella di Ponza può essere considerata a tutti gli effetti un vitigno autoctono ed è riconosciuta nel registro regionale delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino del Lazio; questo ne consente la coltivazione solo nell’arcipelago Pontino e la possibilità di utilizzarla per la produzione di vini Igt.

Un grande orgoglio per Ponza essere stati invitati ad un evento di portata internazionale che vedrà coinvolte realtà enogastronomiche e turistiche dei paesi che affacciano sul Mediterraneo.

