Giacinti (29′ del primo tempo) e Boattin (74′ del secondo tempo) strappano dal buio dell’avventura europea l’Italia del calcio femminile e portano le compagne al Mondiale del 2023. Una splendida doppietta azzurra (2 a 0 sulla Romania) per entrambe che regala il sorriso al team di Milena Bertolini. Rinasce la squadra dopo la delusione al recente Europeo di calcio: “Per me, per le ragazze e per tutto il movimento”. Ha dichiarato l’allenatrice azzurra a margine della partita ai microfoni di Raisport.

In casa, allo Stadio Mazza di Ferrara, le azzurre hanno alzato cuore e carattere e hanno conquistato il biglietto del sogno iridato.

(foto@Nazionale di Calcio Femminile – Facebook)

