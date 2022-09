Meteo martedì: anticiclone africano, con punte di oltre 35°C. I dettagli

Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’anticiclone africano torna ad alzare la testa sul Mediterraneo centrale e coinvolge anche l’Italia, dove darà luogo ad un inizio settimana in prevalenza stabile, in gran parte soleggiato e con caldo in aumento. Le temperature, già elevate sulle isole maggiori, aumenteranno anche sulle regioni peninsulari nelle prossime 48 ore, portandosi su valori superiori alle medie del periodo. Solo le regioni alpine e il Nordovest rimarranno esposti ad una certa variabilità, data la loro maggior vicinanza ad un profondo centro depressionario che segna il passo ad ovest delle isole britanniche. Il regime anticiclonico tuttavia non avrà lunga vita e già nel corso di martedì sulle Alpi l’instabilità andrà aumentando, a causa del graduale avvicinamento del vortice britannico all’Europa centrale, preannunciando un successivo incremento dell’instabilità da mercoledì a partire dalle regioni settentrionali.

METEO MARTEDI’ 06 SETTEMBRE. Ci attende un’altra giornata stabile e in gran parte soleggiata, pur con qualche innocua velatura in transito al Centro-Nord. Maggiori addensamenti interesseranno ancora una volta le aree alpine con qualche rovescio o temporale dal pomeriggio, in intensificazione la sera e in locale sconfinamento all’alta Val Padana tra le pianure occidentali a nord del Po. Temperature in lieve calo sulle isole maggiori ma in ulteriore aumento sulle regioni peninsulari; punte di 33/35°C su Sicilia e Sardegna, 32/33°C su centrali tirreniche, Calabria ionica e Puglia, 31/32°C in Val Padana.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: la presenza dell’anticiclone continua a garantire tempo stabile su gran parte dei settori. Tuttavia un lieve indebolimento del campo di alta pressione permetterà l’afflusso di correnti più umide in quota determinando il transito di nuvolosità sparsa, a tratti compatta nel corso del pomeriggio, ma con basso rischio di precipitazioni. Temperature con poche variazioni. Ventilazione tra debole e moderata dai quadranti occidentali. Mare poco mosso. Mari poco mossi.

Commento del previsore Lazio

Prossimi giorni l’anticiclone in espansione da sud-ovest garantisce tempo prevalentemente stabile e soleggiato su gran parte dei settori. Tuttavia, un nuovo indebolimento dell’anticiclone da ovest permetterà l’afflusso di correnti umide e instabili di origine atlantica, determinando un nuovo peggioramento del tempo da metà settimana, con piogge sparse e temporali. Maggiori dettagli nei prossimi giorni.

(Fonte: 3B Meteo)

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.