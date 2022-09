Pomezia, il saluto del Commissario Dionisi ai dipendenti comunali

Pomezia – Il Commissario Straordinario Giancarlo Dionisi saluta i dipendenti comunali, a pochi giorni dal suo insediamento. “Voglio augurare a tutti voi buon lavoro – dichiara Dionisi – Sono certo che in stretta sinergia e in uno spirito di proficua collaborazione realizzeremo progetti e iniziative per la cittadinanza. Il vostro impegno consolidato, la vostra professionalità uniti alla vostra conoscenza della macchina amministrativa e del territorio, saranno di fondamentale supporto nella guida della città che ho l’onore di rappresentare”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ardea, clicca qui.