Rifiuti abbandonati e discariche abusive a Fiumicino: come fare le segnalazioni

Fiumicino – È attivo il servizio di segnalazione di rifiuti abbandonati e discariche abusive. “Le cittadine e i cittadini che dovessero imbattersi in cumuli di immondizia, – spiega l’Amministrazione – rifiuti abbandonati o discariche abusive, possono segnalarlo scrivendo una email a areatutelaambientale@comune.fiumicino.rm.it

Perché la segnalazione venga presa in carico deve essere corredata di foto e dell’indirizzo esatto del luogo in cui si trovano i rifiuti. È possibile segnalare anche telefonando allo 0665210805. Una volta ricevuta la segnalazione l’Ati provvederà al ritiro e alla bonifica prima possibile”.

