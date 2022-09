Tre camion rubati pronti a caricare mezzi e materiali edili per centinaia di migliaia di euro. Ma arrivano le guardie giurate…

L’allarme è scattato nel cuore della notte, alle 00:47. La sala operativa Italpol ha immediatamente allertato la pattuglia in servizio di zona. A scattare era stato il sistema di rilevamento intrusi della Technoimmobilare, nella zona di Vermicino.

Effettivamente, quando la prima guardia giurata è arrivata sul posto ha notato segni di effrazione, e ha chiamato rinforzi. Poco dopo sono arrivate altre due pattuglie in appoggio.

L’intervento tempestivo degli uomini della Italpol ha messo in fuga i malviventi. All’interno dell’area aziendale erano stati frettolosamente abbandonati tre camion, poi risultati rubati, evidentemente pronti a fare un carico di materiali da trafugare.

D’altronde la recinzione tranciata in più punti e la presenza di mezzi rubati all’interno di un sito pieno di materiali e macchinari per impiantistica edile, di valore molto rilevante, portano a una sola conclusione: era pronto un “colpo” da centinaia di migliaia di euro in merce e macchinari.

Un colpo però sventato dagli agenti dell’Italpol, che hanno messo in sicurezza l’area e chiamato l’aliquota radio mobile della Compagnia Carabinieri di Frascati per gli atti di rito.

Finito il servizio delle guardie giurate, sono arrivati – oltre a quelli della proprietà della ditta – anche i complimenti da parte dell’A.s.g.r.i. (Associazione sindacale guardie riunite d’Italia) “sempre vicina alle guardie giurate che danno lustro alla figura professionale e al comparto vigilanza privata”.

