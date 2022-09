Se abbiamo deciso di cambiare stile di vita, magari cercando di allinearci a un modo di vivere più improntato al rispetto dell’ambiente possiamo pensare di fare, come prima cosa, l’acquisto monopattino. Il monopattino elettrico, infatti è un mezzo di trasporto in tutto per tutto, può essere utilizzato per andare a lavorare, può essere anche utilizzato per qualunque tipo di spostamento dove magari non dobbiamo portare con noi troppe cose e non solo per i momenti di svago o i momenti ludici. Infatti siamo abituati a pensare al monopattino facendo riferimento al monopattino dei bambini, quello giocattolo che non è un monopattino elettrico ma è semplicemente un monopattino che funziona a spinta.

Ci sono molti problemi che l’utilizzo di un monopattino risolve nell’ambito del trasporto quotidiano. Il primo problema riguarda sicuramente il fatto di dover affrontare il traffico cittadino, specialmente nelle grandi città.

Il traffico non solo stress nel momento in cui dobbiamo affrontarlo, ma ci fa perdere un sacco di tempo appunto perciò se dobbiamo andare a lavorare la mattina alle 8, ad esempio, dovremmo svegliarci molto presto anche se le distanze a livello di chilometri non sono particolarmente importanti. Questo perché, si tratta di un orario di punta, quello in cui si spostano tutte le persone con la loro automobile, un’automobile che decisamente è ingombrante. Il monopattino, invece è un sistema molto più snello, è piccolo, comodo, attraversa le zone di traffico con molta più facilità di qualunque altro mezzo di trasporto. Quindi vale assolutamente la pena di prenderlo in considerazione se il nostro problema è appunto quello del traffico.

Altri vantaggi insiti nell’utilizzo di un monopattino

Sempre parlando di ingombro, di facilità di trasporto del monopattino stesso, anche a braccio, bisogna considerare la questione del parcheggio. Non è facile trovare parcheggio e spesso quando si trova è particolarmente costoso. Il monopattino può essere inserito in qualcuno in quel contesto. Quindi andremo a risparmiare un sacco di costi mensili, ovviamente ci mettiamo dentro anche i costi del carburante dal momento che il monopattino essendo elettrico a delle batterie e dunque funziona ricaricando queste batterie. L’unica comunicazione che bisogna realmente fare rispetto all’acquisto di un monopattino è quello di ponderare attentamente il tipo di modello di monopattino che decidiamo di acquistare, innanzitutto per investire bene la cifra di denaro che abbiamo a disposizione per questo tipo di prodotto, ma anche per adeguarci al tragitto che dobbiamo fare di modo che il monopattino affronti al meglio la strada e ci duri più tempo.

Come qualunque altro mezzo di trasporto non è eterno, perciò va preservato durante l’utilizzo nel corso del tempo, ricordandosi che essendo un mezzo di trasporto elettrico e funzionando a batterie, le batterie perderanno di efficienza nel corso del tempo.

Rimane dunque molto importante valutare la loro durata, sia per quanto riguarda l’autonomia del monopattino e la capacità di trasporto che ho, sia per valutare quante volte le batterie possono essere ricaricate prima di dover essere sostituite con un set di batterie nuove, al fine di ripristinare il funzionamento del monopattino.