Bollette care e impossibili da pagare: anche lo sport è allo stremo

Oltre 10 mila euro di bolletta, oltre 13 mila euro da pagare per gli impianti sportivi che chiedono aiuto. Mentre il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina lancia l’allarme di chiusura di 15 mila campi dilettantistici in tutta Italia (leggi qui), Giovanni Malagò si fa portavoce del lamento di tutto il mondo dello sport, che dopo la forte crisi economica causata dalla diffusione e dalle conseguenze del Covid, deve affrontare la nuova sfida dei rincari di luce, gas ed energia a causa della guerra in Ucraina: “Servono aiuti concreti dal Governo”. Dichiara il Presidente del Coni, come riporta il TG5. E il nuovo Decreto aiuti è sul tavolo di lavoro di Palazzo Chigi e verrà probabilmente licenziato il prossimo venerdì.

Sono le palestre e le piscine di nuovo in affanno. Sono i centri sportivi e gli impianti delle periferie delle città italiane, insieme anche agli stadi che abbassano il livello delle proprie luci per un risparmio energetico necessario. Anche il Sottosegretario allo Sport si affianca all’appello del Coni: “Non voglio fare una classifica di importanza dei settori vari del Paese – dice, come riporta l’Ansa – ma lo sport è quello che è più allo stremo. Servono aiuti urgenti”.

