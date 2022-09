“Contratti scaduti da oltre 5 anni, mai rinnovati”: lo sciopero dei lavorati aeroportuali

“Lunedì 12 settembre è stato proclamato dai sindacati autonomi uno sciopero nazionale rivolto agli lavoratori aeroportuali che fanno riferimento al contratto nazionale assohandler”. Ad annunciarlo è Mauro Cappuccini, Coordinatore Territoriale Flai Ts.

“L’agitazione è stata indetta per sensibilizzare e sollecitare l’apertura di un tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto scaduto ormai da più di 5 anni – spiega Cappuccini -. Dopo quello del 17 luglio si tratta del secondo sciopero. Il contesto storico particolare che stiamo vivendo, rincari generalizzati su tutti i settori con particolare rilevanza di quelli merceologico ed energetico, pone questo sciopero sotto una luce ben diversa anche per la rilevanza sociale che rappresenta”.

