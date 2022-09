Fiumicino, al via l’asfaltatura delle strade: tutti gli orari, le date e le vie coinvolte

Fiumicino – Partiranno questa notte, 7 settembre, i lavori di asfaltatura di alcune strade del Comune di Fiumicino. Nella tarda serata si comincerà con via di Villa Guglielmi, dove è previsto il rifacimento del manto stradale dalle 22.30 alle 7.00, orario in cui è prevista una specifica disciplina di traffico opportunamente delimitata da segnaletica provvisoria.

Si proseguirà poi con l’asfaltatura, i giorni 8/9 settembre, sempre dalle ore 22.30 alle ore 7.00, in via di Torre Clementina. Anche in questa occasione ci saranno discipline di traffico provvisorie.

“Da mesi ormai abbiamo cominciato un massiccio lavoro sulle strade del nostro territorio – comunica Angelo Caroccia, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino – a via di Villa Guglielmi e Torre Clementina, seguiranno altri importanti tragitti come via degli Orti e via G.B. Grassi.”

“Sempre in questi giorni– prosegue Caroccia – abbiamo cominciato i lavori di asfaltatura di via del Granaretto, un impegno preso con i cittadini che l’ufficio dei Lavori Pubblici è riuscito a mantenere”.

