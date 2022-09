In Kazakistan attese oltre 100 delegazioni da 50 Paesi per l’incontro interreligioso col Papa

Città del Vaticano – In Kazakistan arriveranno leader spirituali delle religioni mondiali e tradizionali dell’Islam, Cristianesimo, Buddismo, Ebraismo, Induismo, Taoismo, Zoroastrismo, Shintoismo, personaggi politici, rappresentanti di organizzazioni internazionali e esperti. Oltre al Papa, ci saranno il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb, e il rabbino capo di Israele David Lau. Il tema principale del Congresso è “il ruolo dei leader delle religioni mondiali e tradizionali nello sviluppo spirituale e sociale dell’umanità nel periodo post-pandemico”.

Nelle diverse sessioni di lavoro, il congresso approfondirà vari temi come “il ruolo delle religioni nel rafforzamento dei valori spirituali e morali nel mondo moderno”; “il ruolo dell’educazione” per la convivenza di religioni e culture e il “rafforzamento della pace e dell’armonia”; “il contributo dei leader religiosi e dei politici nella promozione del dialogo interreligioso globale e della pace, nella lotta all’estremismo, al radicalismo e al terrorismo, soprattutto su basi religiose”; e “il contributo delle donne al benessere e allo sviluppo sostenibile della società e il ruolo delle comunità religiose nel sostenere la condizione sociale delle donne”. La visita ufficiale del Papa durante il Congresso comprende anche una messa aperta ai rappresentanti di qualsiasi religione. (fonte Adnkronos)

