Pomezia – Mattinata di paura a Pomezia, dove alle ore 10,21 la S.O. ha inviato diverse squadre dei Vigili del Fuoco (22/A ,AB22 ,Ag10) in via di Valle Caia ,al km. 8, sono intervenute per un incidente stradale: un’autocisterna dalla capacità di 15000 litri di Gpl (con all’interno solo 2000 litri) è uscita fuori carreggiata arenandosi.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, le cause di quanto accaduto al momento sono ancora da accertare. Sul posto il personale del nucleo NBCR si è già attivato al recupero del gas nello stato liquido; una volta terminata tale manovra avverrà la bonifica e messa in sicurezza l’area interessata. In loco anche il funzionario di guardia, il capo turno provinciale e le forze dell’ordine.

