La storica Anna Foa a Fondi nell’ambito della mostra ”Carta. Per un’arte sostenibile”

Fondi – La mostra “Carta. Per un’arte sostenibile”, domenica 11 settembre, a partire dalle 18:30, ospiterà la storica Anna Foa che racconterà la vita degli Ebrei a Fondi e spiegherà la differenza tra Giudea, Giudecca e Ghetto Ebraico. Sarà un pomeriggio di atmosfera e di ritorno al passato: si ritroveranno radici perdute, ma importanti per la città.

Anna Foa, figlia del padre della Patria, Vittorio, è docente di Storia alla Sapienza di Roma, è scrittrice e membro del Museo nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah. Nel 2019 è stata insignita del grado di commendatore dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per il suo contributo nelle professioni, nella cultura e nella società. L’esposizione, nell’ambito della quale si inserisce l’evento, è promossa da Fare Verde Fondi, Marianna Coscione e Pretta Fiore con il patrocinio del Comune di Fondi. La mostra, inaugurata lo scorso sabato, sarà visitabile fino al prossimo 17 settembre.

