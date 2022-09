“Libridamare a Sperlonga”: il 10 settembre Luca Ward presenta la sua autobiografia

Sperlonga – Sarà Luca Ward, celebre voce italiana di Russel Crowe ne “Il Gladiatore”, di Samuel L. Jackson in “Pulp Fiction”, di Pierce Brosnan in “James Bond”, e lui stesso attore di cinema, fiction televisive e teatro, a chiudere, sabato 10 settembre alle 21:00, “Libridamare a Sperlonga” 2022, la manifestazione realizzata dal Porto di Sperlonga in collaborazione con l’Associazione Posidonia presso la Banchina Capovento.

L’attore, grande amante del mare e della navigazione, arriverà in darsena a bordo di una barca.

Nella serata, intitolata “Un calice di cinema”, Ward presenterà al pubblico il suo libro autobiografico “Il talento di essere nessuno” (Sperling & Kupfer, 2021) e, intervistato dall’esperto di cibo, vino e cinema Gaetano Saccoccio, toccherà aspetti della sua vita privata e professionale, cui si abbinerà una degustazione di vini da agricoltura biologica e biodinamica della CantinaPalazzo Tronconi di Arce.

L’ingresso per il pubblico è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili; la prenotazione è necessaria (tel. e Whatsapp: 328.1337395 / 327.0897299; e-mail: info@libridamare.eu).

Afferma Luca Ward nel suo libro: “Il mare ha sempre fatto parte della mia vita, ce l’ho nel sangue. Sono nato a Ostia, vicino a Roma, e sono stato messo su una barca a sette mesi. Ho imparato facendo: ho studiato poco, e ho puntato tutto sull’istinto. Se mi levi il mare, di cui però ho anche molta paura, è finita. Per me il mare è vita”.

