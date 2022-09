Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il vortice che si è approfondito ad ovest del Regno Unito segnerà il passo per qualche giorno, in attesa dalla seconda metà della settimana di mettersi in moto verso est attraversando l’Europa centrale. I fronti ad esso associati raggiungeranno anche l’Italia e lo faranno già dalle prime ore di mercoledì a cominciare dalle nostre regioni settentrionali. Torneranno così piogge e temporali che localmente potranno risultare anche violenti soprattutto nella giornata di giovedì, accompagnati da grandine e improvvisi rinforzi del vento, a causa del contrasto tra l’aria calda preesistente e quella più fresca in arrivo dalle latitudini settentrionali. Meno coinvolte le regioni meridionali, sotto la protezione dell’anticiclone alle latitudini mediterranee, con clima caldo.

METEO MERCOLEDI’ 07 SETTEMBRE. Dopo qualche primo temporale notturno tra Alpi centro-occidentali e alta Val Padana, è attesa una graduale intensificazione dell’instabilità nel corso della giornata al Nord, con nuove piogge e temporali che dalle Alpi si propagheranno verso le pianure e coinvolgeranno anche la Liguria centro-orientale. Fenomeni che risulteranno localmente forti a fine giornata sulle pianure a nord del Po, in particolare tra Piemonte e Lombardia, accompagnati da locali grandinate, possibili nubifragi e improvvisi colpi di vento. Avvio di giornata in prevalenza soleggiato al Centro Italia salvo addensamenti in Toscana, ma entro sera l’instabilità aumenterà su Toscana, Umbria e zone più interne del Lazio, con la comparsa di alcuni rovesci o temporali. Sul resto d’Italia proseguirà l’azione stabilizzante dell’anticiclone con tempo in gran parte soleggiato al Sud, salvo un po’ di variabilità in Sardegna con passaggio di qualche rovescio sulle aree centro-settentrionali. Le temperature massime cominceranno a perdere alcuni gradi al Nord, mentre rimarrà il caldo altrove, con punte di 36°C nel sud della Sardegna.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: l’indebolimento dell’anticiclone da ovest permette l’afflusso di correnti umide atlantiche, con nuvolosità a tratti estesa lungo i litorali toscani al mattino. Dal pomeriggio locale instabilità tra zone interne della Toscana, specie tra aretino e senese e sull’Umbria. Entro sera peggioramento del tempo a partire dai settori settentrionali della Toscana per l’arrivo di un fronte perturbato. Stabile e soleggiato sul Lazio. Venti in rinforzo dai quadranti occidentali. Temperature stazionarie. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Prossimi giorni l’anticiclone in espansione da sud-ovest garantisce tempo prevalentemente stabile e soleggiato su gran parte dei settori. Tuttavia, un nuovo indebolimento dell’anticiclone da ovest permetterà l’afflusso di correnti umide e instabili di origine atlantica, determinando un nuovo peggioramento del tempo da metà settimana, con piogge sparse e temporali. Maggiori dettagli nei prossimi giorni.

