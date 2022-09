Ci sono persone che decidono magari di andare in vacanza con gli amici o con il partner magari andando in macchina per fare un lungo viaggio e non solo per un fatto di comodità ma anche per chiamano guidare e quindi si informano sul noleggio per lunghi viaggi, Se naturalmente non hanno una macchina e certo non vanno a comprarla solo per questo tipo di viaggio

Anche perché loro sanno benissimo che ormai tutte le agenzie di autonoleggio non solo hanno tantissime macchine da metterci a disposizione in base ai nostri bisogni e in base alle nostre esigenze, ma sottopongono le stesse a continui controlli e soprattutto le sostituiscono periodicamente proprio per evitare di dover noleggiare una macchina che sia una macchina vecchia

Ed è per questo che noleggiare una macchina per un lungo viaggio può essere una mossa intelligente se ci sono gli stessi requisiti e possibilmente se noi organizziamo questo viaggio con molto anticipo potremmo metterci a cercarla da prima, proprio per avere più possibilità di scelta e quindi magari non rischiare di doversi accontentare più un’unica agenzia di autonoleggio, e magari accontentarsi di poche macchine perché le altre sono già impegnate con altre prenotazioni

Teniamo presente che tra le macchine più scelte ci sono le cosiddette monovolume che Sono caratterizzate per avere molto spazio all’interno e sono perfette sia per gruppi numerosi che per famiglie e anzi probabilmente Se facessero una statistica sono le macchine più prese in considerazione per affrontare lunghi viaggi

Quelle più conosciute sono quelle che hanno 7 o 9 posti che vengono chiamate anche minivan, ma così esistono anche delle monovolume a cinque posti che chiaramente sono perfetti per una famiglia

Quando andiamo a noleggiare una macchina per un lungo viaggio dobbiamo prendere delle informazioni dettagliate sulle condizioni di noleggio

Per quanto riguarda la scelta tra le varie macchine a a parte scegliere appunto se optare per una monovolume e di quanti posti, per esempio alcuni scelgono quelle macchine che hanno un bagagliaio più spazioso perché sono in famiglia e hanno tanti bagagli, mentre altri per esempio potrebbero propendere per il Suv che ha una guida rialzata e che dà un senso di maggiore sicurezza e quindi per quelle famiglie che vogliono abbinare comodità e sicurezza

Fermo restando che anche a livello estetico ormai molti suv sono molto belli da vedere e sono adatti anche per muoversi in città

Poi è chiaro che quando andiamo a parlare con questa agenzia di autonoleggio, dobbiamo metterci d’accordo sulle condizioni del noleggio, che riguardano per esempio scegliere una modalità di pagamento rispetto di un’altra e comunque verificare se le agenzie in questione vogliono essere pagate solo con la carta di credito o si accontentano di altri metodi di pagamento che hanno che possono essere dei bancomat, bonifici o qualsiasi altro tipo

E magari in quest’ultimo caso potrebbe essere prevista anche una cauzione che comunque tuteli queste agenzia in caso per esempio il cliente non paga quello che deve pagare, oppure gli fanno una multa che non vuole pagare