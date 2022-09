Supplì Bros partner di Eataly: prima uscita alla “Sagra del pesce fritto e del baccalà” a Roma

Fiumicino – Un traguardo importante in uno degli eventi più importanti che si terranno a settembre nella Capitale: dall’8 all’11 Supplì Bros sarà presente alla “Sagra del pesce fritto e del baccalà” organizzata da Eataly Roma.

L’evento si terrà all’esterno di Eataly, nell’ampio piazzale davanti il punto vendita di Ostiense che accoglierà gli stand e i food truck. Tante le prelibatezze che si potranno gustare: fritture, filetti di baccalà e tante altre succulenti specialità ittiche.

“Per l’occasione – spiegano i “Supplì Bros” Alessandro e Michele – siamo pronti a farvi assaggiare i Supplì con sugo alla sorrentina e quelli con gamberi, pomodori pachino e scorza di limone e il Filetto di baccalà fritto alla romana”.

“Nonostante il nostro locale e il nostro truck siano sempre operativi – raccontano – collaborare una realtà importante non solo su Roma come Eataly è per noi una grandissima soddisfazione. Vi aspettiamo in questi 4 giorni di divertimento, musica e per stupirvi con i nostri supplì”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link