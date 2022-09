Fiumicino, niente più aule alla Frassinetti, Baccini a Montino: “Sbagliata la politica degli annunci”

Fiumicino – “Se è vero che non si può incolpare un Ente di azioni che non gli competono, è altrettanto vero che un Ente non può, e non deve, assumersi e rivendicare la soluzioni dei problemi in pompa magna come accaduto un anno fa con le aule del ‘Da Vinci’, concesse dalla parrocchia Santa Paola Frassinetti. La Giunta Montino, all’epoca, ha fatto sua la risoluzione definitiva al problema dei doppi turni”.

Così Mario Baccini, leader del centrodestra di Fiumicino, replica alle dichiarazioni del sindaco Montino (leggi qui), precisando: “Un problema che ora, però si ripresenta a pochi giorni dal primo suono della campanella. E dal Comune, più che un chiarimento, arriva l’ennesima lavata di mani. Bene che sia stata trovata una soluzione d’emergenza. Sarebbe imbarazzate tornare ai doppi turni. Va però sottolineato che, in dieci anni, a seguito della crescita demografica della nostra città, il Comune non ha trovato una soluzione vera e concreta alla problematica della carenza di aule. Questa è la peggiore delle immagini che possiamo dare, come Città e, soprattutto, come adulti ai nostri giovani”.

“Infine, voglio ricordare al Sindaco che chi sta facendo polemica è proprio lui. Di certo c’è che, a pochi giorni dall’inizio delle lezioni, ci sono genitori in allarme perché si vedono ripiombare addosso lo spettro dei doppi turni. Cari Sindaco e Vicesindaco, gli annunci si fanno dopo aver davvero risolto i problemi. Sarebbe anche doveroso, quando accadono queste cose, che le famiglie e la cittadinanza siano tempestivamente avvisate. E’ imbarazzante leggere note su note, anzi annunci su annunci, in cui prima il Vicesindaco afferma che è di competenza del Comune (cosa che accade anche quanto si devono tagliare i nastri), e poi il Sindaco smentisce dicendo che la competenza è di un altro Ente. Qui non serve la politica degli annunci, ma quella dei fatti“, conclude Baccini.

