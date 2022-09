Il Municipio VI vieta il concerto di Niko Pandetta: “Esalta la mafia”. Tirrito: “Ben fatto!”

Roma – Con un’ordinanza, il presidente del VI Municipio di Roma, Nicola Franco, ha vietato lo svolgimento del concerto del cantante Niko Pandetta, in programma il 17 settembre nella Capitale. Un’ordinanza, spiega il Presidente, che arriva “dopo le note pervenute a questa Presidenza dalla Questura di Roma e sulla base di decisioni già prese in altre parti d’Italia dalle Prefetture competenti”.

“I testi delle canzoni, al cui interno sono presenti messaggi fuorvianti e fortemente diseducativi che fanno esplicito riferimento ad azioni criminose e contesti delinquenziali tipici di organizzazioni criminose di stampo mafioso, non davano altra possibilità che negare tale evento. Certi messaggi non devono essere permessi in nessuna parte del nostro Paese, ancor nel nostro Municipio, che risulta essere, a Roma, quello con il maggior numero di reati commessi“, spiega Franco.

Un plauso all’ordinanza arriva da Maricetta Tirrito, portavoce del Co.G.I (Comitato dei collaboratori di Giustizia): “Non posso che ringraziare il Presidente del VI Municipio di Roma che, assieme ad altri Amministratori di buon senso, hanno vietato il concerto di questo cantante. Questo tipo di concerti di piazza servono a indottrinare i giovani proponendogli il malavitoso come modello di successo e le forze dell’ordine come un ostacolo a quel successo. E’ sbagliato pensare che queste siano sono una giovanile espressione di intolleranza alla regole, a volte derubricata come fenomeno di costume e nulla più. Dobbiamo dire basta a questi cantanti che continuano a veicolare messaggi anti-Stato minando le generazioni future. Combattere la cultura mafiosa vuol dire fare attenzione ai messaggi che si lanciano alle folle. Quindi ben fatto, presidente Franco. L’auspicio, ora, è che questo tipo di ordinanze continuino“.

