Il X Municipio al lavoro per abbattere le barriere architettoniche: convocato il tavolo istituzionale

Ostia – Venerdì 9 settembre alle 13, presso il CSA di piazza Ronca a Ostia, si insedia il tavolo istituzionale del X Municipio per la definizione del Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali che riducono l’autonomia delle persone con disabilità. Un approccio innovativo per progettare e realizzare l’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali.

Istituito in luglio dalla Giunta del X Municipio con propria Direttiva, su proposta degli Assessori Lancia e Calcerano apre i suoi lavori il Tavolo istituzionale per la creazione di un gruppo di lavoro tecnico permanente per arrivare a definire un percorso concreto e condiviso per l’abbattimento delle barriere architettoniche nel X Municipio. “Rendere davvero inclusivi e accessibili i nostri quartieri per tutti i cittadini è una priorità per questa Amministrazione. È necessario affrontare la questione attraverso un organismo tecnico politico aperto ai rappresentanti dei cittadini con disabilità, perché gli indirizzi e le decisioni amministrative entrino a sistema con le soluzioni tecniche”, afferma il Presidente del X Municipio, Mario Falconi.

“Sì tratta di un approccio innovativo nella linea della massima partecipazione dei cittadini e della cooperazione tra politica e tecnici per la ricerca di soluzioni praticabili in grado di rispondere ai bisogni reali dei cittadini”, il commento dell’assessore Lancia. “Costruiamo così una cabina di regia al massimo livello, anche al fine di semplificare l’interazione tra gli uffici tecnici e quelli preposti al sociale, così da affrontare con più rapidità e meno burocrazia la questione dell’eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali, che impediscono l’autonomia di tanti nostri concittadini”, conclude l’assessore Calcerano.

Del Tavolo saranno stabilmente membri rappresentanti delle Direzioni apicale, socio educativa e tecnica, gli Assessori Lancia, Mastrantoni e Calcerano, e i Presidenti di Commissione Arcamone, Di Matteo, Fiorucci e Saito, i rappresentanti della Consulta per la disabilità.

