Messa per i 60 anni del Concilio e canonizzazioni: il calendario delle celebrazioni del Papa

Città del Vaticano – Pubblicato il calendario delle celebrazioni presiedute da Papa Francesco nei mesi di settembre, ottobre e novembre. I due eventi principali per il mese di settembre sono il viaggio apostolico in Kazakistan dal 13 al 15 settembre e la visita pastorale a Matera, in programma domenica 25 settembre, per la conclusione del 27mo Congresso eucaristico nazionale.

Domenica 9 ottobre, Papa Francesco celebrerà in piazza San Pietro, alle 10:15, la messa con la canonizzazione dei beati Giovanni Battista Scalabrini e Artemide Zatti. L’11 ottobre, memoria di San Giovanni XXIII, il Pontefice celebrerà alle 17 nella basilica di San Pietro una messa nel 60mo anniversario dell’inizio del Concilio Ecumenico Vaticano II.

Il 2 novembre, infine il Papa, nella Commemorazione di tutti i fedeli defunti, presiederà nella basilica di San Pietro, come da tradizione, alle 11 la messa in suffragio dei cardinali e vescovi defunti nel corso dell’anno.

Nel calendario non viene riportata la partecipazione del Pontefice ad Assisi per l’evento “Economy of Francesco”, poiché l’incontro in programma il 24 settembre non è una celebrazione pontificia.

Il Faro online (Foto © Vatican Media) – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

ilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.

ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte