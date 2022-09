Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il vortice che si è approfondito ad ovest del Regno Unito continua a segnare il passo, in attesa di cominciare a mettersi in moto giovedì verso est puntando l’Europa centrale. I fronti ad esso associati raggiungeranno anche l’Italia e lo faranno già da mercoledì a cominciare dalle nostre regioni settentrionali. Torneranno così piogge e temporali che localmente potranno risultare anche violenti, soprattutto nella giornata di giovedì, accompagnati da grandine e improvvisi rinforzi del vento, a causa del contrasto tra l’aria calda preesistente e quella più fresca in arrivo dalle latitudini settentrionali. Tregua nella serata di giovedì con l’allontanamento dell’impulso instabile verso i Balcani, in attesa di un nuovo fronte venerdì che darà luogo ad una certa recrudescenza dell’instabilità soprattutto al Nordest e su parte del Centro. Meno coinvolte le regioni meridionali, sotto la protezione dell’anticiclone alle latitudini mediterranee, con clima caldo.

METEO GIOVEDI’ 08 SETTEMBRE. Sarà la giornata più instabile, con il passaggio di un fronte organizzato foriero di rovesci e temporali anche forti al Nord sin dalle prime ore della giornata, in movimento da ovest ad est. Inizialmente coinvolti alto Piemonte, Levante Ligure, Alpi, Prealpi e alta Val Padana, poi dal pomeriggio est Lombardia, Triveneto e ancora Levante Ligure, con accumuli pluviometrici localmente superiori a 40/50mm; i fenomeni potranno essere localmente accompagnati da grandine anche di grandi dimensioni ed improvvisi colpi di vento, in particolare su Prealpi, pedemontane e in generale sull’alto Friuli. Tra il pomeriggio e la sera tende a schiarite a cominciare dal Nordovest. Temporali anche sul Centro Italia, al mattino su Toscana, Umbria e Lazio interno, poi più deboli anche sulle Marche, specie interne. Fenomeni anche intensi attesi in Toscana, localmente accompagnati da grandine e improvvisi colpi di vento nella prima parte della giornata, specie su Versilia, Piana di Lucca, Piana fiorentina, Livornese e Maremma, con possibili accumuli pluviometrici anche di 80-100mm su alcune zone. Tende a migliorare tra pomeriggio e sera sul versante tirrenico a cominciare dalla Toscana. Nulla di fatto invece al Sud, salvo un po’ di variabilità in Campania nella prima parte del giorno. Le temperature accuseranno un’ulteriore diminuzione al Nord e sull’alto Tirreno, mentre proseguirà il caldo al Sud e sulle isole con massime anche di 36/38°C in Sardegna.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: giunge un fronte perturbato da nord, determinando un forte peggioramento delle condizioni meteorologiche tra Toscana e Umbria, con rovesci e temporali diffusi, localmente intensi. Possibilità di locali nubifragi e allagamenti, dove i fenomeni insisteranno e risulteranno molto intensi (fino a 80-100 mm). Fenomeni più sporadici sull’alto Lazio, con isolati temporali o piovaschi sul viterbese. Temperature in calo tra Toscana e Umbria, stabili sul Lazio. Venti tra moderati e forti dai quadranti occidentali. Mare da poco mosso a mosso.

Commento del previsore Lazio

Un nuovo indebolimento dell’anticiclone da ovest permetterà l’afflusso di correnti umide e instabili di origine atlantica, determinando un forte peggioramento del tempo tra mercoledì sera e venerdì mattina, con piogge sparse e temporali. Fenomeni che risulteranno più intensi nella prima parte di giovedì, con forti temporali e locali nubifragi, accompagnati da intense raffiche di vento ed elevata attività elettrica. Accumuli previsti fino a 20-40 mm tra Versilia, Piana di Lucca, Piana fiorentina, maremma e perugino, con possibili picchi fino a 80-100 mm, pertanto resta alto il rischio idrogeologico. Instabilità che andrà gradualmente ad attenuarsi nel corso della seconda metà della giornata, con ultimi rovesci e temporali fino al mattino di venerdì tra perugino e rietino. Più stabile nel weekend. Temperature in generale calo giovedì, in graduale rialzo nel weekend.

